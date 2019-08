Teaterskole genåbner: Der er kamp om teaterspirerne

Man kunne derfor fristes til at spørge, om der er for mange tilbud om teaterundervisning til børn og unge. Spørger man Klaus Levinsen, der er lektor på Syddansk Universitet og blandt andet har forsket i unges deltagelse i foreningslivet, er svaret, at det vil tiden vise. Hvis der ikke er tilstrækkeligt med interesserede, forsvinder tilbuddene bare igen. Han peger dog på, at det er et sundt tegn, hvis der er plads til flere lignende foreninger rundt om i kommunens byer.

Engagement og tilgængelighed er afgørende

Klaus Levinsen mener, at det er vigtigt, at der er nogle lokale ildsjæle, der giver de unge mulighed for at dyrke netop det, de interesserer sig for.

- Det er afgørende, at der er nogle engagerede forældre eller frivillige, der kan stå for de her tilbud. Hvis der er det i et lokalområde, kan der opstå en særlig kultur omkring særlige aktiviteter, siger Klaus Levinsen.

Netop den lokale tradition for særlige aktiviteter gør sig også gældende i Assens Kommune. Haarby Amatør Teater startede i 1979 og lokker i dag omkring 100 medlemmer til fra hele kommunen, mens Frøbjerg Festspil har spillet teater siden 1984. Frøbjerg har tidligere haft en musicalskole, og nu genåbner den så som Teaterskolen Frøbjerg Festpil. Før Lirekassen kom til i Assens, var der "Spilledåsen", der havde eksisteret siden 1982. Der er altså tradition for teater flere steder i Assens Kommune.

Ifølge Klaus Levinsen er det dog ikke nok, at der er engagerede kræfter bag aktivitetstilbuddene. Der skal også være nogle unge til at bruge tilbuddene, og der er flere faktorer, der spiller ind, når unge vælger fritidsaktivitet.

- De unge vælger ofte fritidsaktivitet ud fra sociale behov og ud fra et behov for at røre sig. Men de vælger også at dyrke noget, de har interesse for. Det er dog især vigtigt, at de tilbud, der er, er tilgængelige. De skal være i nærheden af de unge, siger Klaus Levinsen.