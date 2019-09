Tag på Bågø og oplev Naturens Dag

Assens: Søndag den 8. september er af Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening udråbt til Naturens Dag - med en lang række naturarrangementer over det ganske land. I Assens opfordrer kommunen i samarbejde med Baagø - færgen, VisitAssens, Assens Spejderne og Museum Vestfyn sammen med øboerne alle til at markere dagen på Bågø. Her kan man bl.a. høre historie om det gamle fyr og deltage i forskellige aktiviteter på havnen og på naturcentret. Der bliver også muligheder for at prøve legeredskaber fra gamle dage, se øen via rundvisning med grisevognen og besøge naturcentret, hvor man kan lære mere om øen. /exp