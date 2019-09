Assens: Traditionen tro holder Museum Vestfyn temaonsdag i efteråret. Onsdag 18. september skydes rækken i gang med noget helt nyt. Museet inviterer nemlig mødre og fædre på barsel til arrangementet "Ta' mødregruppen med på museum".

Kl. 9-11 serveres der kaffe/te og brød i Havestuen i Ernst. Her er der plads og rum til både amning, bleskift og lure. Når forældrene kan løsrive sig fra de små, er der mulighed for at komme på rundvisning.

I år inddrager Museum Vestfyn også centerbyerne i række af temaonsdag. Hele programmet kan ses på museets hjemmeside.

