Assens: Ældre Sagen Højfyn inviterer på tur til Fulda i det midttyske fra 17. til 23. juni 2019.

Det er med overnatning på firestjernet hotel og med besøg på blandt andet barokslottet Schloss Fasanerei, til kurbyen Bad Kissingen og til vinbyen Hammelburg for blot at nævne et par af punkterne.

Prisen er 3548 kroner, og tilmelding skal ske til Ulla Nøhr, 21639716, senest 15. marts. /cak