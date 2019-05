Tag brillerne med til valg

Tag dine gamle briller med i stemmeboksen på søndag.

Sådan lyder opfordringen fra Lions Club i Danmark.

Ikke for at få hjælp til at se, hvad du skal stemme - det blander den velgørende organisation sig ikke i - men for at give brillerne videre til andre, der har brug for hjælp til at kunne se.

Brillerne bliver således samlet ind, sat i stand og styrkebestemt, inden de bliver sendt videre til synshæmmede i den tredje verden. Et af de steder, du kan aflevere de briller, du ikke længere bruger selv, er i Haarby, hvor den lokale Lions Club vil sørge for, at de bliver samlet ind og givet videre.

Peter Elmelund fra Lions Club Haarby fortæller, at man har succes med at samle brugte briller ind og give dem videre til mennesker, som ikke har råd til briller, men brug for briller.

Der vil være kasser opstillet, hvor du kan aflevere dine brugte briller.

Indsamlingen vil også finde sted i forbindelse med folketingsvalget 5. juni. /nvp