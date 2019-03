Tættere på realisering: Realdania giver 800.000 kroner til center for Koelbjergmanden

Med 800.000 kroner fra Realdanias kampagne Underværker, er planerne om et formidlingscenter for Koelbjergmanden og istiden et stort skridt nærmere en realisering.

Vissenbjerg: Et center for Koelbjergmanden og de istidslandskab omkring Vissenbjerg, som han levede i for 10.500 år siden er kommet et skridt nærmere en realisering. Realdanias kampagne Underværker har udvalget projektet som et af de 23, der har fået støtte i denne omgang.

Planen er, at centret skal opføres tæt ved Terrariet og stierne i Vissenbjergbakkerne, der netop er skabet af istiden. Budgettet for centret er på 3,2 mio.kroner, og de 800.000 er præcis det beløb, som arbejdsgruppen bag projektet ansøgte Realdania om, fortæller gruppens talsmand Lars Billeskov Jansen.

- Det er fantastisk og positivt, at andre ser positivt på det, siger han.

800.000 kroner er, selv om det er mange penge, kun en fjerdel af det samlede beløb, og gruppen har fået et skuffende afslag fra LAG MANK, den lokale aktionsgruppe for Middelfar, Assens, Nordfyns og Kerteminde Kommuner, men det giver ikke anledning til bekymring i arbejdgruppen.

- Vi har sat hele året af til at skaffe penge, og vi har mulighed for at søge LAG MANK igen i april, siger Lars Billeskov Jansen.

Det fynske projekt er valgt blandt 111 ansøgere og er det eneste fynske, der får støtte i denne omgang. Fælles for de valgte projekter er, at de bygger på ægte passion, virkelyst og omsorg for mennesker og steder. Ildsjælene skaber nye oplevelser og fællesskaber, tager vare på kulturarven og rækker ud til lokalsamfund og udsatte grupper, lyder det blandt andet i en pressemeddelelse fra RealDania.

- I Realdania tror vi på ildsjælene og deres evne til at se det store potentiale i det små - skabe forandringer og forbedringer. Vi er stolte af fortsat at kunne bakke op om deres store indsats og glæder os til at se projektet i Vissenbjergblive til virkelighed, siger Stine Lea Jacobi, programchef i Realdania i pressemeddelelsen.

