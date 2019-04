Taekwondo for alle aldre

Tommerup St.: Tommerup Taekwondo Klub er vært for et landsdækkende stævne lørdag 13. april i Fyrtårn Tommerup. De 115 deltagere, der er mellem 10 år og 50+, kommer fra hele landet og dækker alt fra nybegyndere til dem, der drømmer om at komme på landsholdet, fortæller Jesper Nielsen fra Tommerup Taekwondo.

Den lokal klub stiller selv med otte deltagere i stævnet.

Tommerup Taekwondo har eksisteret i 11 år og levede tidligere en stille tilværelse på Tommeup Skole, fortæller Jesper Nielsen, der har været træner gennem 14-15 år.

Skulle man have lyst til at stifte nærmere bekendtskab med sporten, er man velkommen til at besøge stævnet, der varer fra klokken 9-16. /liw