Synes ikke om Uber-kørsel i Assens Kommune

Betina Signe Stick (DF): - Jeg vil mene, man skal gå ind og kigge på taxalovgivningen igen og så se, hvor man kan justere. Jeg mener ikke, at man skal gribe til de kendte løsninger, bare fordi det er det nemmeste. Der må godt tænkes lidt mere kreativt. Jeg har anvendt det i Prag (i Tjekkiet, red.), hvor det er lovligt. Jeg ved godt, hvordan Uber fungerer. Det er nemmere og du bliver hentet lige præcis der, hvor du står, fordi det kører via gps. Men der er nødt til at være en regulering af markedet ellers har du åbnet dørene for ulovlig kørsel på samme præmisser. Det er bare et spørgsmål om at have det rette system, så kan du bedrive taxavirksomhed. Og det er jeg ikke med på. Foto: Assens Kommune. Kasper Andersen KAFOTO