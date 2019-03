Sygefravær i ældreplejen: Kommunen skal blive klogere

Assens Kommune har fået lidt over halvanden million kroner til et projekt, der handler om at nedbringe sygefraværet i ældreplejen. Derudover er formålet også at blive klogere på sygefraværet blandt sundhedspersonalet.

- Projektet skal være med til at vise os, hvad vi kan arbejde med for at mindske det. Vi har mange antagelser om sygefravær, men projektet kan måske gøre os klogere på, hvilke der er noget om, og hvilke der ikke er rigtige. På den måde kan vi arbejde med det, der er væsentligt frem for at have fokus på noget, som måske slet ikke er relevant i forhold til sygefravær, siger Dorthea Lysemose.

- Det er ikke noget nyt, at vi har stor opmærksomhed på sygefraværet, for vi ved jo, hvor meget det belaster, hvis folk er syge. Det belaster selvfølgelig dem, der er syge, men det belaster også kollegaer og i sidste ende økonomien.

Det mener Dorthea Lysemose og Signe Lunn Walls, der henholdsvis er ledere af ældre & hjemmepleje og sygeplejen i kommunen. Derfor er de glade for de 1.545.440 millioner kroner, som Assens Kommune er blevet tildelt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til projektet 'Nedbringelse af sygefravær i ældreplejen i Assens Kommune'.

Michael Bjørn, vicedirektør for velfærd, social og sundhed i Assens Kommune, håber, at man med projektet kan fastholde flere af de gode ansatte i ældreplejen. Arkivfoto: Assens Kommune

- Det gælder både hjælpere, assistenter og sygeplejersker. Vi har også nogle grupper, der har meget mindre fravær, for eksempel terapeuter. Men de har også nogle helt andre arbejdsvilkår. De har ikke døgnarbejde, og de er ikke udsat for den samme infektionsrisiko ude ved borgeren, som de andre grupper.

- Vi kan se, at der er et større sygefravær i hjemmeplejegrupperne, og det har der altid været. Så kan man sige; skal det altid være sådan? Men de har nogle andre arbejdsvilkår, og det er noget af det, vi blandt andet skal kigge på i projektet, siger Dorthea Lysemose, mens Signe Lunn Walls supplerer:

Derfor er cirka 300 medarbejdere i hjemmeplejen i Assens Kommune og på Center for Rehabilitering i Vissenbjerg udvalgt til at deltage i projektet, der løber frem til maj 2021.

Tværfagligt samarbejde

Projektet er et samarbejde mellem ældreplejen, Jobcenter Assens og kommunens HR-afdeling.

- Det er ret centralt, at projektet ikke kun er vores. Det er forankret i vores HR-afdeling, som har søgt om pengene, og det er også her vores projektleder sidder.

- Så projektet har nogle forskellige spor; at blive klogere på fravær, men der er også et ben omkring at blive endnu bedre til at samarbejde med jobcenteret. Vi er allerede rimeligt gode til det, men vi vil gerne blive endnu bedre, så vi kan fastholde medarbejderen i job så længe som muligt, siger Signe Lunn Walls.

Det ben af projektet hilser Michael Bjørn, vicedirektør for velfærd, social og sundhed, velkommen.

- Evnen til at fastholde medarbejderen i et job reducerer behovet for at rekruttere i en fremtid, hvor det er nøglen til succes.

- Der kommer færre borgere i den arbejdsduelige alder, og vi kan se, at vores arbejdsstyrke falder fra 63 til 57 procent i årene 2010 til 2030. Og vores andel af 63+-årige stiger samtidig fra 16 til 26 procent. Derfor er det meget vigtigt for os at fastholde dem, vi har i arbejde, ved at give dem gode arbejdspladser og gode muligheder for at vende tilbage ved sygdom, siger han.