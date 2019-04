Sydslesvigske børn søger feriefamilier

Assens: I år er det 100 år siden, at de første feriebørn fra Sydslesvig kom til Danmark. Traditionen har holdt ved, og Grænseforeningen og Dansk Skoleforening for Sydslesvig opfordrer danske familier med børn til at åbne deres hjem som værter for et sydslesvigsk barn i sommerferien i år.

De sydslesvigske børn tilhører det danske mindretal i Tyskland, er mellem syv og 15 år og taler både dansk og tysk.

Børnene kommer i to hold; første hold 7. juli og andet hold 14. juli. Man bestemmer selv, om man vil have et feriebarn i en eller to uger.

Er man interesseret, kan man kontakte Jytte Nielsen på telefon 5022 6700. /exp