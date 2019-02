Svensk og norsk spillemandsmusik i Thorøhuse

Torø Huse: Forsamlingshuset i Torø Huse byder fredag 1. marts fra kl. 18 på en dobbeltkoncert med en norsk og en svensk trio.

Norske Erlend Viken Trio er i andre sammenhænge kaldt Norges svar på danske Dreamers Circus. Trioen står for et varieret, spændende og nyskabende musikalsk udtryk formidlet med stor spilleglæde og høj kvalitet. Viken Trio består af Leo Svensson Sander, cello og sang, Marius Graff, guitar, elguitar, banjo og sang samt Erlend Viken, violin og Hardangerfele.

Det svenske bidrag i koncerten leveres af Trio Wolski, der også består af tre musikere. De har sammen grundlagt trioen efter at have lært hinanden at kende på konservatoriet i Malmø.

Trioens musik har rod i den svenske folkemusiktradition og består af originale kompositioner i egne arrangementer. Trio Wolski består af Hanna Blomberg, violin, Petter Fernemann, accordion og Kristian Wolski, cittern.

Koncerterne i Thorøhuse Forsamlingshus støttes af Statens Kunstfond og Assens Kommune. /exp