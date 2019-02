Svejseapparater stjålet

Haarby: To svejseapparater er blevet stjålet fra virksomheden Kolds Miljøservice på Holmevej i Haarby.

Svejseapparaterne er forskellige. Det ene er et apparat til gas/ilt, mens det andet er et co2-apparat. Begge med tilhørende gasflasker. Det kan man læse af politiets elektroniske døgnrapport, hvoraf det også fremgår, at der også blev stjålet et topnøglesæt og et sæt med bits.

I løbet af weekenden er en rude på bagsiden af bygningen blevet knust, og gerningsmændene har været rundt i både en lagerbygning og et værksted. Blandt andet er dørene og bagklappen til en bil blevet åbnet.

De stjålne effekter var i værkstedet./nvp