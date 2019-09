Sveistrup synger soul på Tobaksgaarden

Assens: Glem alt om "Tænder på dig", når Jakob Sveistrup fredag 20. september gæster Tobaksgaarden. Den fynske sanger der nu går under navnet Sveistrup, er gået all in på soulen.

Hans nyeste album fra 2018 "In Your Face" er gået viralt og er et bevis på, at Jakob begår sig særdeles godt i soul- og funk-verdenen, som han har musikalske rødder i. Selv er han yderst tilfreds med den opadgående formkurve, som han har oplevet de seneste år og han satser 100 procent på musikken.

Billetsalget er allerede i fuld gang. Unge under 25 år kan købe billetter til halv pris.

