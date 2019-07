Supermoderne rensningsanlæg: Tre totalentreprenører med bud

Assens: 25. juni var der frist for at søge om prækvalifikation til at byde på opførelsen af Assens Ny Renseanlæg med tilhørende biogasanlæg. Da der er tale om et udbud med forhandling efter Udbudsloven, har interesserede tilbudsgivere skulle anmode om prækvalifikation.

Assens Forsyning A/S har som bygherre modtaget ansøgninger fra tre totalentreprenører med tilknyttede rådgivere. Da alle interesserede tilbudsgivere efterlever kravene i udbudsbekendtgørelsen, er de alle prækvalificerede.

De prækvalificerede er:

Konsortiet Nyt Assens Renseanlæg (Jacobsen & Blindkilde A/S og EnviDan A/S).

Munck Havne & Anlæg A/S

Per Aarsleff A/S.

De tre totalentreprenører har indtil 14. november til at udarbejde deres endelige tilbud og forslag til opførelsen af det nye supermoderne renseanlæg, som skal rense al vand i Assens Kommune. Herefter følger et forhandlingsforløb, inden vinderen af udbuddet vælges sidst i februar 2020.