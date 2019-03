Sundhedspolitik. Hvorfor holder I borgerne for nar?

Folkemøde lørdag d. 19. januar kl. 10 - 16 i Fyrtårn Tommerup. Mere end 200 mennesker var mødt op. Mødet blev holdt under ledelse af "Mandag Morgen". "VoresStemmer" i Assens skal høres. Temaet er sundhed for alle borgere i Assens Kommune.

Citat: "Der er brug for, at vi i fællesskab finder de ideer og løsninger, som kan hjælpe vores sundhed på vej". Sådan lyder det i invitationen.

Yderligere ideværksteder 5. februar og 9. februar, begge dage kl. 17 - 21. Præsentation for opgaveudvalg lørdag d. 23. februar kl. 10 - 12.

Vi var dejligt mange der havde lyst til at deltage i den positive idé at udvikle på sundheden i Assens Kommune. Derfor er det også med forundring, at jeg læser de indlæg i avisen, der omhandler opgaveudvalgets forslag til visioner for sundhed 2030. Jeg kan slet ikke få øje på en eneste idé fra de mange mennesker, der har brugt tid og energi og kommet med masser af konkrete forslag til visioner for sundheden. Opgaveudvalgets oplæg er i høj grad præget af de sædvanlige tanker omkring sundhed. Røg, alkohol og selvfølgelig børn og unge.

Kære Assens Kommune, kære opgaveudvalg, jeres visioner er vage og meget lidt præcise, og I har overhovedet ikke brugt de input og oplæg, som de mange borgere i Assens kom med. Det er da at holde borgerne for nar.