Sundhedsmedarbejdere i endnu et nødråb: - Der er ikke lys forude

Medarbejderne på social- og sundhedsområdet i Assens Kommune føler sig endnu en gang nødsaget til at råbe politikerne op og udpege de store vanskeligheder, som de ser ved Økonomiudvalgets ønske om et råderumskatalog. Samtidig oplever medarbejderne flere sygemeldinger, og at flere vælger at søge væk.

Respektløst Medarbejderne skriver også i brevet, at de er forundrede over, at Social- og Sundhedsudvalget laver et råderumskatalog på 15 millioner kroner, når der allerede er vedtaget besparelser på området på 1,95 procent i 2019, mens man endnu ikke ved, hvilke konsekvenser, besparelserne i 2018 kommer til at få. - Derudover ved vi, at regnskabsresultatet for udvalget for 2018 ikke ser lovende ud. Et underskud, der forventes at løbe op i 35-40 millioner kroner. Dette skal dækkes i eget udvalg. - Derfor er det respektløst og demotiverende for de allerede pressede medarbejdere at bede om et råderumskatalog, står der i brevet. Medarbejderne opfordrer derfor politikerne til at ændre procedure i forhold til at finde flere besparelser. - Byrådets princip om, at hvert udvalg svarer sit, er ikke længere holdbart. Vi opfordrer til, at byrådet udarbejder en fælles langsigtet løsning. - Medarbejdersiden har forståelse for, at Assens Kommune stadig står overfor store økonomiske udfordringer. Men medarbejdersiden er dybt bekymret for kolleger og borgere. Personalet kan ikke løbe stærkere.

Svært at være loyal Også medarbejderne i hjemmeplejen i Assens Kommune har skrevet et nødråb til udvalget. Brevet herfra er underskrevet af Gitte Schmidt, der er fælles tillidsrepræsentant for sosu-personalet i kommunen. - Vi er bekymrede for, at vi ikke får overholdt principper i forhold til håndhygiejne og derved bliver smittebærere mellem svage borgere. - Og vi er bekymrede for, om vi får observeret borgeren og derved opdager begyndende forandring i helbredstilstanden til forebyggelse af indlæggelser, lyder det i brevet. Derudover er der også stor bekymring for medarbejderne. - Vi er bekymrede for kollegernes generelle trivsel, og vi oplever allerede nu kolleger, der forlader faget. Forringelse af serviceniveau er et vilkår, men for nogle kolleger strider det mod deres etik, og de får derfor svært ved at arbejde i faget. - Borgere og pårørende klager i første omgang til os medarbejdere, og det er svært at være loyal, når vi ofte får skældud hos de borgere, vi kommer ud til, skriver de.