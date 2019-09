"Sund i Aarup" kan blive pilotprojekt for Assens Kommune

Det er et lokalt initiativ, som Aarups lokalråd og foreningsliv står bag, og målet er at gøre Aarup til en sundere by. Social- og Sundhedsformand i Assens Kommune, Charlotte Kjær (S), håber, at projektet kan inspirere andre.

Bliver den godkendt, er næste skridt at se på, hvilke initiativer, der kan fremme kommunens sundhed. Et af initiativerne er "Sund i Aarup".

Charlotte Kjær, formand for Social og Sundhed i Assens Kommune, håber, at "Sund i Aarup" kan inspirere andre lokalområder. Arkivfoto: Kim Rune

Kan noget specielt

Charlotte Kjær mener, at "Sund i Aarup" kan noget specielt, fordi en gruppe borgere på tværs af interesser er gået sammen for at gøre noget ved sundheden.

- Vi er inspireret af, at de har sat sig sammen på kryds og tværs for at sætte dagsordenen i deres lokalsamfund. At der er nogle gode kræfter, der vil gå forrest og samle aktørerne, siger hun.

Samtidig er Charlotte Kjær glad for, at "Sund i Aarup" har stort fokus på mental sundhed.

- Sundhed handler ikke kun om bevægelse. Sundhed kan også være at koble fra med en kunstudstilling eller en bogklub. Det handler om at mødes i forskellige sammenhænge, og det er både godt for den enkelte og for stoltheden i et lokalsamfund. Kort sagt øger mental sundhed vores livskvalitet, siger Charlotte Kjær.

Næste skridt er, at samle lokalrådene i kommunen, så de kan inspirere og lære af hinanden.