Jordløse: Foreningerne i Jordløse og sundhedskonsulenterne i Assens Kommune inviterer torsdag 13. juni kl. 17 til en sund grillaften på "Holgers-Lege-Være-Sted".

Arrangementet holdes i forbindelse med mænds sundhedsuge.

Der er mulighed for at få et sundhedstjek og få smagsprøver på grønne smoothies. Det er gratis at være med, og der er maksimalt plads til 30 deltagere.

Tilmelding til Jørgen Skovsby telefonisk eller via mail 10. juni. /EXP