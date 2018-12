Stunt bike riding: Du behøver ikke være frygtløs

2. Kræver penge

Du skal gøre op med dig selv, hvor langt du vil gå. Problemet er, at det er en engangsinvestering, som er relativt høj. Det er ikke ligesom bare at købe en almindelig cykel. Så du skal have en ide om, at det kommer til at koste dig nogle penge at lære det her. Til en vis grad skal motorcyklen være speciel. I starten behøver den ikke være det, men når du kommer op på de høje niveauer, skal tingene være modificerede og bygget specielt til dig, så det hele passer godt. I alle sportsgrene er det sådan, at når du op til toppen, er det små marginaler, der skiller folk. Det gælder også her.