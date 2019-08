Stribe af indbrud i kolonihaveforening

Assens: Det har næppe været "en god forretning" for den ukendte gerningsmand, der mellem 30. og 31. juli brød ind i tre kolonihavehuse på Skovvej i Assens.

Til gengæld er det træls for ejerne, at nogen er brudt ind i deres huse.

Fyns Politis vagtchef Anders Lundegaard fortæller, at gerningsmanden eller -mændene har rodet rundt i alle tre kolonihavehuse, men efter alt at dømme ikke har taget noget med sig fra i hvert fald to af indbruddene. Der er endnu ikke overblik over, om der er stjålet noget under det tredje indbrud.

Anders Lundegaard vurderer, at det kan være den samme person, der er brudt ind i alle tre huse. Der er ingen vidner til indbruddene, som alle blev anmeldt 1. august. /LBA