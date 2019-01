Strandmølleskolen og Aarupskolen bedst til at lave avis

Derfor lød opgaven i efterårets mediekonkurrence på at lave aviser om unge og FN's Verdensmål ud fra konstruktiv journalistik, der fokuserer på løsninger frem for problemer.

Det unge engagement er stort

Ved prisfesten hyldede ordsmeden Per Vers aviserne med freestyle rap, eleverne fik rosende ord og medaljer af udviklingsminister Ulla Tørnæs og chefredaktørerne fra de forskellige aviser.

- Unge i dag bliver kaldt Youtube-generationen. Men globale undersøgelser viser faktisk, at unge i dag er mere engagerede i at ændre verden, end nogensinde før. De mange imponerende og kreative aviser og hjemmesider om Generation Verdensmål er et stærkt eksempel på, at det også gælder i Danmark, siger Thomas Ravn-Pedersen, direktør i Verdens Bedste Nyheder, i en pressemeddelelse.