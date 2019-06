Assens: Assens Kommune har i år valgt at aflyse de populære - og gratis at deltage i - Pulsløb, der første gang blev afholdt i oktober 2011 i forbindelse med indvielsen af området Pulsen mellem Arena Assens og Assens Rådhus.

Det er kommunens alvorlige økonomiske situation, der nu har ført til en aflysning af løbene. Det meddeler Assens Kommune på sin hjemmeside.

Assens Kommune forventer, at Pulsløbene vil vende tilbage, når økonomien i kommunen igen er genoprettet.

Ved det seneste Pulsløb i Assens den 19. juni løb og gik 525 personer med på ruten. En tommelfingerregel har været, at kommunens udgifter til løbet har været cirka 100 kroner per deltager. Udgifterne har dækket annoncering, løbetrøjer og lyd.

Formålet med Pulsløbet er at arrangere et løb, hvor det mest handler om at være med og knap så meget om at gennemføre på den hurtigste tid. /SP