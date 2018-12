Glamsbjerg: Lørdag den 8. december kl. 10-16 danner det gamle Skodaværksted på Nørregade 33 i Glamsbjerg ramme om et kunsthåndværkermarked kaldet "Juleværket". Både lokale og udenbys kunsthåndværkere er inviteret til at udstille ting som glaskunst, keramik, blomster, smykker, tøj, tasker, the, kaffe, chokolade, vin og champagne.

Du kan tilmed være heldig at få både et juletræ med hjem og blive krammet under misteltenen. Og der vil naturligvis blive mulighed for at få sig en kop varm kaffe eller the med tilhørende hjemmebagte småkager, står der i pressemeddelelsen.