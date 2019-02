Verninge: Politiet er talstærkt til stede tirsdag formiddag ved en politirazzia i Verninge.

Politiet vinker bilisterne ind på rastepladsen ved Assensvej. Det er bilister, som kommer fra Odense-siden. Der bliver tjekket nummerplader, kørekort og bilisterne bliver bedt om at puste i et alkometer af betjentene. Derfor, hvis man bliver vinket ind, kan man forvente en længere rejsetid, da bilerne holder på række for at blive tjekket.

Hvad baggrunden for politiaktionen skyldes, vides ikke p.t./MAKL