Stor optagedag: DR skal bruge 400 statister

DR er i gang med optagelserne til den nye store søndagsserie, 'Fred til lands', der skal optages i Assens Kommune. Nu kan du være med i serien som statist, når der blandt andet skal bruges mere end 400 statister til en stor optagedag i Ebberup. Læs her, hvordan du melder dig til.

- Nogle bliver måske udvalgt på forhånd og får en lille replik, men det handler om at skabe illusionen af, at man er til en byfest, siger Jacob Pilgaard.

- Der er nogle scener i et øltelt, hvor skuespillerne går rundt, så det er meget med at være i baggrunden.

Han fortæller, at skuespillerne i serien er en del af den store byfestscene.

Jacob Pilgaard fortæller, at langt de fleste statister skal bruges som almindelige gæster til byfesten, mens nogle skal fungere som barpersonale.

Den store byfest skal optages over to dage den 11.-12. marts i Ebberup, fortæller Jacob Pilgaard.

Koordinatoren siger, at det højst sandsynligt bliver i tidsrummet klokken 15-24, at filmholdet skal bruge statisterne begge dage, men at det endnu ikke er helt fastlagt, hvornår det præcist bliver, eller om det er i hele tidsrummet, der er brug for folk.

- Vi skal bruge 30 børn om tirsdagen, og de skal alle være i fastelavnsalderen og stadig synes, at det er sjovt, siger han.

Jacob Pilgaard fortæller, at der i forbindelse med byfesten også bliver afholdt en fastelavnsfest for børnene.

Lokale statister

For Jacob Pilgaard er det rigtig vigtigt, at det er lokale, der optræder som statister gennem hele serien.

- Jeg synes, vi oplever en stor velvilje, og derfor vil jeg gerne give dem muligheden for at være med, så de føler, at de er en del af det, siger han.

Hvis man er interesseret i at medvirke i den store byfestscene, kan man kontakte Jacob Pilgaard på fredtillands@willowfilm.dk og skrive navn, alder og telefonnummer. Og så må man meget gerne vedhæfte et billede af sig selv.

- Vi kan ikke love, at alle bliver valgt ud, men hvis man er interesseret i at være statist til andre scener senere hen, så kan man også bare skrive en mail til mig.

- Jeg har lavet en mailliste, hvor jeg sender informationer ud, når jeg mangler nogle til serien. Så der er rig mulighed for at være med, selvom man ikke lige kan de to dage, hvor vi skal bruge mange, siger Jacob Pilgaard.

Hvis man deltager som statist får man forplejning på dagen og et gavekort på 200 kroner til Dansk Supermarked.

Han vurderer, at der i alt skal bruges cirka 600 statister til serien, der får premiere til efteråret.