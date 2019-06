Stor honningdag på Hjemstavnsgården

Gummerup: På Vestfyns Hjemstavnsforenings hjemmeside kan man læse, at hjemstavnsgården lørdag den 29. juni kl. 10-16 kommer til at "summe af liv".

Gårdens biavlergruppe inviterer nemlig alle interesserede til at overvære årets høst af honning fra bistaderne på gården. De besøgende vil få mulighed for at opleve honningbehandlingen samt få smagsprøver af honningen, som er taget fra bifamilierne på denne dag tidligt om morgenen.

De tusinder af bier i museets formidlings-bigård har haft travlt med at udnytte det skiftende sommervejr til at indsamle nektar, som bliver til honning i meget store mængder fra omegnens træer, buske og blomster. /exp