Stor A.P. Møller-donation til Foreningen Assens Bagfyr

Assens: I sidste uge modtog bestyrelsesformand for Foreningen Assens Bagfyr, Søren Edlefsen, en glædelig meddelelse om, at Den A.P. Møllerske Støttefond havde valgt at donere 100.000 kroner til renoveringen af det gamle bagfyr på Næsvej i Assens.

Foreningen modtog i foråret to gange 25.000 kroner fra Fynske Bank Fond og Fionia Fond.

- Vi er i bestyrelsen meget glade for den nye store donation fra Den A.P. Møllerske Støttefond og særdeles tilfredse med, at fonden dermed anerkender bestyrelsens indsats for at bevare det gamle bagfyr, som en del af historiefortællingen om Assens Købstads maritime historie, siger Søren Edlefsen.

Donationen gør det nu muligt for Foreningen Assens Bagfyr at gå i gang med første etape af renoveringen af det lille karakteristiske fyr, der sidst var i brug i 1975.

Renoveringen vil omfatte det udvendige træværk og tagpap, ny hoveddør og vinduer samt elinstallationer. Dermed er bagfyret foreløbig sikret mod vejrliget og vil indtil videre fremstå i en acceptabel tilstand. Senere er det planen, at det skal males indvendig. Foreningen oplyser, at renoveringen vil foregå med størst mulig respekt for, at bagfyret, der blev opført i år 1900, vil bevare sit oprindelige udseende.