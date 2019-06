Et bureau hjælper Strandmølleskolens bestyrelse med at finde den helt rigtige afløser for Anders Storebjerg, der stopper som skoleleder.

- Det har jeg svært ved at sige, men det skal nok lykkes, siger Thomas Hald.

- Er I tæt på at finde den rigtige?

- Vi har en proces kørende nu, hvor vi undersøger den fremtidige struktur. Stillingen har været slået op i et stykke tid, og der var ansøgningsfrist i slutningen af maj. Vi har et bureau på, der styrer processen, siger Thomas Hald.

Og det arbejde er i fuld gang, fortæller Thomas Hald, der er formand for bestyrelsen på Strandmølleskolen.

Derfor skal der findes en ny til at lede friskolen videre.

Ærgerligt farvel

Bestyrelsesformanden håber, at den nye leder kan være klar til skolestart i begyndelsen af august.

- Det er vores ambition, men hvorvidt det er muligt eller ej, er noget andet, for kalenderen render jo stærkt, og der er opsigelsesvarsler, sommerferie og en hel masse andre ting, der kan flytte på den tidsplan.

- Men det bliver i hvert fald relativt hurtigt og inden for den første del af skoleåret. Det er ambitionen, siger Thomas Hald, der erkender, at det ikke bliver nemt at sige farvel til Anders Storebjerg, der i 30 år har ledet og tegnet skolen.

- Det er da ærgerligt, men det er hans beslutning at gøre noget andet nu. Det er vi da rigtig kede af. Det er helt klart personlige årsager, der er udslagsgivende her, siger Thomas Hald med henvisning til, at Anders Storebjerg stopper, fordi hans kone er ramt af alzheimers.

Strandmølleskolen er vært for en reception, hvor man kan sige farvel til Anders Storebjerg. Den finder sted på skolen fredag den 28. juni fra klokken 13 til klokken 15.