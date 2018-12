Stopper efter 21 år: Skoleleder sender tre afskedshilsener

Fyens Stiftstidende har bedt Per Helding Madsen om at sende afskedshilsener til skolevæsenet i Assens Kommune, til forældrene og til eleverne.

1 Til skolevæsenet i Assens Kommune

- Pas på med overbegrebet "I Assens lykkes alle børn". Hvis man skal understøtte, at alle børn skal lykkes, så kræver det en anden økonomi. Man må vurdere, om målet er i balance med virkeligheden. Mange ting kan også gøres med en anden tænkning - det behøver ikke altid at handle om økonomi. Og så er det et skidt signal, hvis det er meningen, at vi som nabo til robotbyen Odense skal producere unge mennesker med interesse for it, at vi sparer på budgettet til netop det område.

2 Til forældrene - Sørg for at have noget fællestid med børnene. De skal være til stede sammen med deres børn, og jeg taler ikke om at tage i zoologisk have osv. Det handler om tryghed i hjemmet. At de ser, at børnene er der.