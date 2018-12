Skoleleder Per Helding Madsen går på pension og kan se tilbage på et arbejdsliv, hvor han har kæmpet for at bryde bureaukratiet ned og værnet om de elever, der kræver en særlig indsats.

Vissenbjerg: Selvom der er et utal af kopper at vælge imellem i skabet over køkkenvasken, tager Per Helding Madsen altid koppen med Pink Floyds "The Wall"-motiv, når han henter kaffe i Vissenbjerg Skoles personalerum. Og han behøver aldrig at kigge langt efter koppen.

- Det er min og kun min. Der er ikke nogen, der kommer til at tage den, siger Per Helding Madsen bestemt.

Pink Floyds "Another brick in the wall" fra 1979 handler om oprør mod det stive skolesystem, og det kan skolelederen identificere sig med.

- Det handler om at bryde mure ned. For mig handler det meget om at bryde bureaukratiet ned. Vi laver aldrig noget ulovligt på skolen, men går lige til grænsen. Jeg prøver altid nogle grænser af, fortæller den 65-årige mand, som efter nytår kan kalde sig pensionist.

Siden 1997 har han styret Assens Kommunes største folkeskole, som i dag har 640 elever, gennem både sammenlægninger, nedskæringer og folkeskolereformer.

- Det er forfærdeligt at stoppe. Jeg elsker jo de unger, siger Per Helding Madsen, som går på pension for at få mere tid til sin familie.