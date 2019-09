Større klarhed over kommunens økonomi venter forude

Assens: Det er svært at lægge budget, hvis man ikke kender sine indtægter. Men i løbet af denne eller næste uge har Assens Kommune formentlig et lidt større indblik i, hvordan økonomien for 2020 kommer til at se ud. I fredags indgik regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner en aftale om kommunernes økonomi for det kommende budgetår.

En aftale, som af borgmester Søren Steen Andersen (V) er blevet kaldt for 'tomme kalorier'. Det står endnu ikke klart, hvad aftalen betyder for de enkelte kommuner, herunder Assens.

- I slutningen af denne uge eller i næste uge modtager vi et såkaldt aktstykke, et skema, fra Social- og Indenrigsministeriet, og med det samme begynder vores folk at slå tallene ind, fortæller borgmesteren.

Det er dog kun en del af Assens Kommunes økonomi, som kan udregnes på denne måde. En stor del af kommunernes økonomi tildeles fra puljer, blandt andet puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner. En del af tilskuddene skal kommunen selv søge om, og der er endnu ikke sat en ansøgningsfrist.

- Vi sender selvfølgelig en ansøgning, fastslår Søren Steen Andersen.