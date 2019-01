Skalbjerg: En stødtand fra en elefant er blevet stjålet fra en ejendom på Havelundvej ved Skalbjerg.

Det kan man læse af politiets elektroniske døgnrapport. Her fremgår det også, at der var skåret et ansigt i tanden, og at der tillige blev stjålet en gennemsigtig rund lampe.

Indbruddet er sket fredag mellem klokken 10.15 og 11.50, og gerningsmændene skaffede sig adgang til boligen ved at smadre en rude med en ukendt genstand. /nvp