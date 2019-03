Fyns Politi afhører fredag formiddag to mænd, som har indrømmet at stå bag et indbrud i Tommerup, hvor de stjal tre samler-biler og en motorcykel.

Tommerup: To yngre mænd blev fredag morgen anholdt og sigtet for tyveri af tre biler og en motorcykel. En politipatrulje opdagede mændene, da de kom kørende nær Tommerup, og signalerede til dem, at de skulle holde ind til siden.

- Vi har en hundepatrulje, som kører i nærheden af Tommerup, og de støder på en bil, som prøver at stikke af fra dem. Efter en meget kort eftersættelse får patruljen bragt bilen til standsning, siger vagtchef hos Fyns Politi Ehm Christensen.

I bilen sad to mænd, og den ene forsøgte ifølge vagtchefen at løbe fra stedet, men blev løbet op af en politihund. Derefter gik de to mænd, som var i bilen, til bekendendelse:

- De har lavet indbrud på en adresse i Tommerup omkring klokken 5.05, hvor de har stjålet en Corvette og to MG'er og en Honda motorcykel, fortæller vagtchefen.

De tre biler og motorcyklen blev alle stjålet samme sted, en lagerhal i Tommerup, fortæller vagtchefen. Ejeren af køretøjerne har fredag fået dem tilbage, og vagtchefen ønsker ikke at oplyse adressen af frygt for, at andre kriminelle skulle få lyst til at begå indbrud samme sted.

De to mænd skal afhøres, og det er fredag formiddag endnu ikke afgjort, om der er grundlag for at kræve dem varetægtsfængslet.