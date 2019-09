Stjålne droner, stole og et pengeskab: Stribe af indbrud i weekenden

Indbrudstyvene har haft travlt i Assens Kommune i den seneste tid. I slutningen af sidste uge og i weekenden har der været en stribe indbrud i private hjem og i virksomheder, kan man læse i Fyns Politi døgnrapport.

I en ejendom på Magtenbøllevej ved Vissenbjerg har der i løbet af fredag formiddag været indbrud, og der er stjålet flere droner, et tv, en stationær computer og tre bærbare computere.

På Kirkegade i Aarup har indbrudstyven, der besøgte ejendommen natten til lørdag, ikke nået at stjæle noget, formentlig fordi husets alarmsystem gik i gang klokken halv tre om natten.

Også i Assens har der været indbrud i to private hjem. I det ene, som ligger på Store Kirkestræde, er nogen natten mellem torsdag og fredag brudt ind i huset ved hjælp af et koben. Under indbruddet blev der stjålet 12 stole og et pengeskab, som ifølge Fyns Politi vejer omkring 500 kilo.

På Lålesvej i Assens har nogen i løbet af weekenden forsøgt at bryde to vinduer op, men uden held.

Desuden har der været indbrud i to virksomheder. Den ene er grillbaren på Holmelund i Aarup. Ifølge Fyns Politi er der stjålet en kasse sodavand under indbruddet. Også en virksomhed på Østerbro i Tommerup har haft ubudne gæster. Der er stjålet en computer, oplyser politiet. /LBA