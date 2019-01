Stiprojekt i fare: Frygt for invasion af barnevogne

Tommeruppernes lokalråd står med tilskud på 300.000 kroner til et stiprojekt på Assensbanen, men risikerer at skulle sende pengene tilbage, fordi Lilleskov Teglværk vil beskytte skinnecyklisterne mod andre på stien

Tommerupperne: Tommeruppernes Lokalråd har fået i alt 300.000 kroner dels fra Friluftsrådet dels fra Assens Kommunes lokalsamfundspulje til et stiprojekt, der skal få flere ud i naturen og være med til at binde de to byer sammen.

Med brug af frivillig arbejdskraft skulle det kunne lade sig gøre, at etablere en 3,2 kilometer lang sti på den nedlagte Assensbane for pengene. Det skulle ske ved at jævne arealet mellem skinnerne ud på strækningen mellem Tommerup Station og Femtninge-skoven. Men nu har Lilleskov Teglværk, der ellers ifølge lokalrådets formand, Martin Winther-Gaasvig, har været meget positivt indstillet indtil i sommer, slået bremserne i.

Foreningen bag det gamle teglværk står for skinnecyklerne mellem Tommerup St. og Assens. De er en vigtig indtægtskilde for teglværket, og bestyrelsen er bange for, at det vil være til for stor gene for skinnecyklisterne, hvis også løbere, vandrere og folk på tur med barnevognen skal have plads på banestrækningen.

- Vi følte ellers, at det var let at gå til. Holdt også mange møder med Lilleskov Teglværk, som var enige i det, fortæller Martin Winther-Gaasvig.

Også Banedanmark var med på ideen, dog på betingelse af, at Lilleskov Teglværk, som har brugsretten til den tidligere jernbane, var med og med det krav, at lokalrådet påtog sig grundejeransvaret. Lidt af en mundfuld, men også det skulle nok kunne løses med lidt hjælp fra Assens Kommune, så lokalrådet var fortsat fortrøstningsfuldt.

- Så trak teglværket sig, selv om vi sagde, at vi nok skulle forhandle en forsikring hjem, for det var bange for, at der også ville blive for meget trafik på banestrækningen, fortæller Martin Winther-Gaasvig. Det undrer ham, da man også i dag har regler om, at man skal flytte sig for hinanden på strækningen.

- Der er i virkeligheden ikke noget problem, konstaterer han. Martin Winther-Gaasvig deler heller ikke teglværksbestyrelsens frygt for tæt trafik på stien.

Men teglværket står fast, og derfor frygter lokalrådet, at det i værste fald må levere pengene tilbage.