Assens: En ukendt gerningsmand havde efterladt en stige i en forhave, da han havde begået indbrud i et hus på Nørregade i Assens natten til søndag.

Et kældervindue og et vindue i stuen var blevet brudt op. Kældervinduet formentlig med et koben.

En PH-lampe blev stjålet fra husets stue. /AMCH