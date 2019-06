Assens: Det grønne åndehul, Frederik Ernsts Have, danner en smuk ramme for en hyggelig oplevelse, når der en gang om ugen læses op af litteratur, der forsøger at fange havens stemning.

Det er Museum Vestfyn, der sammen med AssensBibliotekerne, inviterer til "Stemningslæsning i Frederik Ernsts Have for voksne", og man er velkommen til at medbringe kaffe eller madkurv.

Stemningslæsningerne foregår hver onsdag fra 26. juni til 31. juli kl. 13 til ca. 13.45. Der er ingen tilmelding, så man kan bare kikke forbi - læne sig tilbage og lytte.

Frederik Ernsts Have ligger bag Østergade 57 i Assens. /exp