Status qou for Assensskolen: Får og mister 1,5 millioner

Fra næste skoleår bliver skolernes inklusionsmidler fordelt efter socioøkonomiske kriterier, hvis byrådet følger en indstilling fra Uddannelse, Børn og familie, som på udvalgsmødet i februar har færdigbehandlet en række forslag til ændringer på inklusionsområdet.

Den nye model betyder, at Assensskolen får tilført 1,5 millioner kroner ekstra årligt. I praksis ændrer det dog ikke ved skolens økonomi, for Assensskolen mister samtidig 1,5 millioner kroner fra børnepakken til integration i Assens by, som bortfalder ved udgangen af skoleåret 2018/19.

Samtidig betyder den nye model, at andre folkeskoler mister penge, fordi Assensskolen skal have hjælp til de særlige udfordringer, der følger skolens høje andel af elever fra socialt belastede familier.

- Vi er tilfredse med, at man kigger på den socioøkonomiske sammensætning. Men jeg synes, det er ærgerligt, at man ikke har tilført flere penge, så det ikke er andre skoler, der skal give. Vi synes i bestyrelsen, at børn skal have lige muligheder, uanset hvilken folkeskole de går på. Der bør være det samme beløb per barn at drive skole for efter segregering til andre skoletilbud (fx specialklasser, red.), siger Charlotte Jorck Heide-Jørgensen, som er bestyrelsesformand for Assensskolen.

Assensskolens bestyrelse var inviteret med til udvalgsmødet for Uddannelse, Børn og Familie for at drøfte skolens økonomiske situation. Assensskolen er den skole i Assens Kommune, der har den største andel af socialt belastede elever, hvilket giver skolen en stor inklusionsopgave, som tærer på budgettet.