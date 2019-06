Statsministeren besøgte bosted i Glamsbjerg

Glamsbjerg: Beboere på bostedet Poul Mose Parken i Glamsbjerg fik lørdag besøg af statsminister Lars Løkke Rasmussen.

Også Jane Heitmann, der er Venstres folketingskandidat i Assenskredsen og partiets psykiatri- og forebyggelsesordfører, Assens-borgmester Søren Steen Andersen (V) samt Rikke Sørensen, formand for Udviklingshæmmedes Landsforbund, deltog i mødet, som var tilrettelagt som et dialogmøde med beboerne, der alle har psykisk nedsatte funktionsevner.

Flere beboere i Poul Mose Parken har på trods af deres handicap job i lokale virksomheder, og dialogen gik da også i høj grad på, hvilke muligheder mennesker med handicap har for at leve et liv, de selv har valgt. Rikke Sørensen havde et stort ønske med til politikere: adskil handicapområdet fra sundhed - og ældreområdet, så fokus kan være mere målrettet på mennesker med handicap, foreslog hun politikerne under dialogmødet.

Der har i valgkampens slutspurt været en del kritik af, at netop handicapområdet har været helt fraværende fra den politiske dagsorden og er druknet i andre kommunalpolitiske områder.