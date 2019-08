Tommerup: Overmarksgården på Skovstrupvej i Tommerup fejrer 25-års jubilæum lørdag den 31. august. Her vil blandt andre borgmester i Assens Kommune Søren Steen Andersen holde tale. Også Karen Tarp, der var første bestyrelsesformand for Overmarksgården, kommer. I en pressemeddelelse, der er sendt ud i forbindelse med jubilæet, husker hun tilbage på børnehavens start.

- Vi var alle sammen meget enige om værdierne. Værdien i, at børn mærker naturen og lærer at drage omsorg for den og hinanden. At børn er med til at løse praktiske opgaver, fodre dyr og alt det, der nu skal klares på en gård, fortæller Karen Tarp.

Jubilæumsreceptionen løber af stablen fra klokken 13 til 17, og i løbet af dagen vil Overmarksgården modtage Friluftsrådets "Grønne Flag", der er rådets grønne mærkningsordning og har til hensigt at synliggøre dagplejeres, daginstitutioners, skolers og uddannelsesinstitutioners arbejde for en grønnere hverdag, står der i pressemeddelelsen.

Værdierne udeliv og natur, som børnehaven blev skabt omkring, eksisterer stadig den dag i dag. De 150 vuggestue- og børnehavebørn kan således boltre sig på et stort område med dyrefolde, skov, orangeri og bålplads.

For mere information om jubilæet kan man kontakte Overmarksgårdens daglige leder Lisbeth Wehner Rasmussen eller tjekke deres hjemmeside.