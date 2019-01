Vissenbjerg: Et godt råd lyder: Du skal ikke køre bil, hvis du har drukket alkohol.

Men en person blev mandag aften sigtet for spirituskørsel på Vestergade i Vissenbjerg og havde glemt alt om, at det var dumt at sætte sig ind i bilen og dreje nøglen og køre af sted. Vedkommende blev stoppet af politiet for at køre med en promille over det tilladte. Bilisten blev følgelig sigtet for spirituskørsel og risikerer at miste kørekortet./MAKL