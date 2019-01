Vissenbjerg: To maskerede mænd stjal natten til tirsdag et pengeskab med kontanter fra et køretøj i Vissenbjerg.

En bagdør blev brudt op til køretøjet. Begge mænd var iført ens outfit: Sorte bukser, mørk hættetrøje, en kasket under hættetrøjen, grålige arbejdshandsker og altså en maske.

Begge mænd beskrives af politiet på døgnrapporten som værende spinkle. Størrelsen på pengebeløbet kendes ikke.