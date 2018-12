Assens Byråd har godkendt prisen for at komme af med spildevandet i 2019. Det bliver til et prisfald på cirka to procent.

Helt uden sværdslag godkendte Assens Byråd på årets sidste møde takstbladet for Assens Forsyning i 2019.

I forhold til 2018 falder prisen for at komme af med spildevandet cirka to procent per kubikmeter. I kroner og ører svarer det til 1,59 per kubikmeter. En husstand, der har et årligt forbrug på 140 kubikmeter vand, kan derfor se frem til en samlet besparelse på 222 kroner.

Prisfaldet skal ses i sammenhæng med 2018, hvor vandafledningsafgiften, som den hedder, steg med godt 26 procent. Det kastede meget debat og kritik af sig, og Assens Forsyning måtte forklare, hvorfor den store prisstigning var nødvendig; fordi et nyt centralt og hypermoderne rensningsanlæg skal stå klar i maj 2021.

Ifølge den regulering, Assens Forsyning er underlagt, skal der effektiviseres for to procent årligt.

- Vores takster er et udtryk for en balance mellem lån - vi har nogle store investeringer, vi skal udføre i de kommende år - og at kunne betale tilbage.

- Hvis vi ikke havde gjort noget sidste år, og vi havde foretaget de investeringer, vi har besluttet er nødvendige for at have et system, der kan køre i mange år, så ville vi over en årrække opbygget en gæld på cirka 800 millioner kroner. Med den model, vi laver nu, afdrager vi fornuftigt. Også i forhold til den levetid, investeringerne har, siger Birger Strandby Ernst, der er administrerende direktør i Assens Forsyning.

Han håber, at priserne igen kommer ned på det niveau, de var i 2017.

- Det er det, vi sigter efter, men jeg kan ikke sige, hvor mange år det tager, for vores reguleringer kan ændre sig, siger han.