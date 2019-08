Spidskandidat. Tak til vores frontkæmper

Charlotte Vincentz Petersen stopper som spidskandidat for Socialdemokratiet i Assenskredsen. Vi er dybt taknemmelige for, at have haft Charlotte som vores frontkæmper. Og vi er meget glade for, at hun fortsætter som en aktiv del af byrådsgruppen.

I demokratiets tjeneste har Charlotte gjort en uvurderlig indsat. Hun har med stor interesse, engagement og ihærdighed udført et godt stykke politisk arbejde til glæde for vores børn, ældre, unge og voksne.

I en tid hvor besparelser er en konstant trussel mod kommunale services, er det ikke en nem opgave at være politiker. Det er endnu sværere at stå i spidsen for Socialdemokratiet i en kommune med alvorlige økonomiske udfordringer og en velfærd under massivt pres.

Charlotte har utrætteligt kæmpet en brav kamp for at udvikle og fastholde velfærden. Som spidskandidat har hun været lyttende, involverende og har også måtte træffe svære beslutninger. Hun har skulle balancere mellem privatlivet, arbejdslivet og det politiske arbejde. Charlotte har som en god leder formået at samle gruppen i byrådet, socialdemokraterne i kommunen og samarbejdet for vores parti.

Charlotte er en stor kapacitet, og vi er fortsat glade for at have hende i byrådsgruppen.

Tak er et fattigt ord i forhold til den energi og engagement, Charlotte har bidraget med. På vegne af partifæller takker vi Charlotte for hendes ihærdig indsats (forkortet af red.).