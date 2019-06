Spærret inde af flammer: Brand tvang Nicolai til at kaste sin treårige datter ud ad vinduet

En kraftig brand i en etagebygning i Aarup onsdag aften tvang Nicolai Himmelstrup og hans treårige datter Silja til at springe ud ad et vindue på anden sal. Her blev de grebet af naboer, der reddede dem, før beredskabet nåede frem.

Aarup: Da Nicolai Himmelstrup kom hjem med sin treårige datter Silja onsdag eftermiddag, lod han ved et uheld sin telefon ligge i bilen.

Ved 18-tiden gik det op for ham, at han havde glemt den og måtte ned for at hente den. Men det kunne han ikke komme til. På vej ud ad hoveddøren så han pludselig, at trappeopgangen i etageejendommen på Stationsvej stod i flammer.

- Jeg kunne ikke se, hvor galt det var, bare at der var helt orange nede i opgangen, fortæller han.

Med mobiltelefonen på den anden side af flammerne kunne han heller ikke ringe 112. Derfor var hans eneste mulighed at forsøge at råbe naboer eller forbipasserende op gennem et af vinduerne i lejligheden på anden sal.

- Det var surrealistisk at vide, at den eneste udvej var ned ad trappen, som vi ikke kunne komme ned ad, siger Nicolai Himmelstrup.

Hans første og eneste tanke var, at han var nødt til at springe ud ad samme vindue, som han havde råbt om hjælp fra. Heldigvis var en håndfuld naboer kommet til i mellemtiden, og mens én havde ringet efter politi og brandfolk, havde en anden samlet puder og tæpper, som den 28-årige far og hans datter kunne springe ned på.