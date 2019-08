Sorte skyer over solcellepark ved Ebberup

Skal en solcellepark placeres i forståelse med naboerne, som firmaet Better Energy tidligere har udtalt, så venter der noget af en opgave for firmaet, der har udset sig et område nord for Ebberup, for her er naboerne ikke interesserede.

Øksnebjerg/Ebberup: Det virkede provokerende på de fremmødte, da borgmester Søren Steen Andersen (V) i foråret ankom til et orienteringsmøde om et nyt solcelleanlæg, som firmaet Better Energy gerne vil placere på nogle marker nord for Ebberup, i en bil, hvorpå hans modstand mod de vindmøller, som Sønderborg Kommune vil rejse i Lillebælt, klart fremgik.

For er byrådets opbakning til det 70 hektar store solcelleanlæg ikke bare en måde at holde den grønne fane højt på, når nu man ikke vil vindmøllerne? Det mener i hvert fald 25 borgere, der alle får direkte udsigt til solcelleanlægget, eller til et skærmende hegn af beplantning, hvis det realiseres.

Anlægget blev på byrådets møde i juni sendt i høring i otte uger. Forinden havde det været i forhøring, hvor Jack Marcker, som den eneste reagerede.

Men at der er mange flere, der ikke ønsker udsigten over åbne vidder erstattet med udsigten til et teknisk anlæg eller et levende hegn, har 17 beboere, repræsenterende 13 husstande i området sat Fyens Stiftstidende i stævne for at tydeliggøre.

Jacob Clausen, der bor på Odensevej 80, lægger terrasse til mødet. Han flyttede ud for at få luft omkring sig efter at have boet i en lille lejlighed i Assens, og bare tre måneder efter hørte han for første gang om solcelle-projektet, der kommer til at støde direkte op til hans have.

- Vi bor i det åbne land. Der er dårlig offentlig transport, og det lugter af og til. Det vidste vi, da vi flyttede, herud. Til gengæld har vi en forventning om, at vi har det frie land omkring os, siger Erik Freilev, der bor på Odensevej 121.