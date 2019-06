Assens/Aarup/Glamsbjerg: I uge 27 er der sommersjov på flere lokale biblioteker. Det sker mandag 2. juli på Assens Bibliotek, torsdag 4. juli på Aarup Bibliotek og fredag 5. juli på på Glamsbjerg Bibliotek. Alle dage kl. 10-12.

Der er mulighed for at deltage i det kreative værksted og lave små søde dukker inden for temaet "De tre små grise". Du kan lave små grise, den farlige ulv eller grisenes huse. Eventyrfortæller Else Marie Kristensen kommer desuden forbi med sin kælegris og fortæller eventyret om "De tre små grise".

Tilmelding ikke nødvendigt. /EXP