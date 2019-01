Sommerhuse tæt på havet: Assens Kommune ønskede 30, men får kun 14

Et flertal vil have 12 grunde placeret i Å og to ved Løgismose Strand

20 kommuner får i alt 2187 ny kystnære sommerhusgrunde med i det kommende landsplandirektiv. De 14 tilfalder Assens Kommune, der ellers havde søgt om 30.

De 30 skulle være fordelt på tre områder: Åvangen i Å, i sommerhusområdet på Helnæs og vest for Løgismose Strand Camping.

Et flertal i Miljø, Teknik og Plan (Venstre, DF, SF og R) foreslår grundene placeret ved Løgismose camping og ved Åvangen i Å, mens socialdemokraterne mener, at alle 14 grunde skal placeres i Å. Med otte grunde pr. hektar vil der blive plads til et to-tre huse i Løgismose, mens området ved Å er stort nok til at rumme 20-25.

Socialdemokraterne vil gerne spare administrationen for arbejde, forklarer Leif Rothe Rasmussen (S).

- Vi synes, det er fornuftigt at samle grundene på ét sted. Det sparer også administrationen for arbejde. Der kan ikke ligge ret mange ved Løgismose, derfor giver det mere mening at lægge det hele ved Å. Måske kommer der en runde på et senere tidspunkt, hvor de andre områder kan komme i betragtning. Der var jo tre muligheder, siger han.

Alle grundene ligger kystnært, men dog uden for strandbeskyttelseslinjen på 300 meter.

Der kommer en ny ansøgningsrunde i år med ansøgningsfrist 1. december.

Kommuner, der er blevet tildelt sommerhusgrunde, har otte år til at udarbejde lokalplaner for dem.