Solenergi: Energifirma har kig på Ebberup

Ebberup: Om alt går glat igennem, kan der i løbet af to til to og et halvt år rejse sig et solcelleanlæg, der breder sig over 69 hektar landbrugsjord nord for Ebberup. Det er firmaet Better Energi, der med solcelleanlæg over hele landet, som tilsammen producerer 10 gigawatt strøm, vil gøre sit til den grønne omstilling i Danmark. Så Ebberup er blot en lille del af den store plan.

Der var modstandere, men overvejende blev projektet godt modtaget på et præsentationsmøde i sidste uge, og også udvalget for Miljø, Teknik og Plan har sagt god for, at der planmæssigt arbejdes videre med det.

Anders Nielsen, investeringsdirektør i Better Energy, understreger, at projektet er på et absolut begynderstadie. Mødet i sidste uge var den første føler i lokalområdet ud over en opringning til de allernærmeste naboer.