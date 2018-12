Solen er gået ned: Sunset Golfklub lukker

Sunset Golfklub med base i Holte ved Glamsbjerg eksisterer ikke længere, når kalenderen vendes til det nye år.

Det oplyser golfklubben på sin hjemmeside.

Sunset Golfklub, der med sine 34 medlemmer er Danmarks mindste, har i stedet lavet en aftale med Vestfyns Golfklub i Glamsbjerg om at rykke fem kilometer mod nord og benytte klubbens baner med de 18 huller.

Baggrunden for lukningen er ifølge golf.dk, at Sunset Golfklub ikke har kunnet blive enige omkring en fremtidig aftale for klubbens medlemmer med den lokale golfbaneejer Troels Andersen.

- Det er da lidt trist. Vi er nogle stykker, der i årevis har brugt forfærdelig meget tid på det her, siger Sunset Golfklubs formand Niels Andersen til netmediet golf.dk.

Ifølge Troels Andersen har Sunset Golfklub slet ikke benyttet banen i 2018.

Sunset Golfklub blev etableret i 2013 og har benyttet den privatejede bane Sunset Golf, der blev grundlagt af ægteparret Gerda og Troels Andersen i 2004.

Indtil 2013 var banen en pay & play-bane, man kunne leje sig ind på. Dernæst blev den en rigtig klub, og 1. april 2016 overtog klubmedlemmerne driften af anlægget fra ægteparret via en ny aftale.

- Vi fortsætter med at drive vores golfbane som en pay and play-bane, understreger Troels Andersen.

Med lukningen af Sunset Golfklub bliver Arrild Golfklub ved Toftlund i Sønderjylland med sine 51 medlemmer nu Danmarks mindste golfklub.